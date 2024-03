Inquinamento | infrazione Ue per l' Italia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 14.20 Procedura d'della Commissione Ue nei confronti dell'per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell'aria. Bruxelles denuncia che nel 2022,in"ventiquattro zone di qualità dell' aria" presentavano "valori limite giornalieri" d'superiori al consentito e una zona superava i limiti annuali. L'ha due mesi per rispondere e "colmare le carenze", In assenza di risposta "soddisfacente", la Commissione potrà decidere di deferire il nostro Paese alla Corte.

Inquinamento dell’aria e acque di scarico, l’Ue ‘stanga’ l’Italia: Bruxelles – Tre volte Italia. Una volta per un caso tutto nuovo, che non fa brillare il sistema Paese per le garanzie ai minori in caso di processi penali. E due volte per storie note e arcinote, prat ...eunews

L'Ue apre infrazione contro l'Italia su qualità dell'aria: (ANSA) - BRUXELLES, 13 MAR - La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell'aria, evidenziando ...msn

Inquinamento dell’aria e acque di scarico, Italia a rischio multe Ue: Avviata nei confronti dell’Italia una nuova procedura d’infrazione per gli sforamenti di polveri sottili (Pm10) da nord a sud, già oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia dell’Ue nel ...msn