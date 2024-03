Inps | nuova procedura semplificata per domande di pensione anticipata

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – L’comunica di aver implementato il sistema di gestione dellediordinaria, al fine di semplificare la presentazione dell’istanza, per tutti coloro che raggiungano i requisiti stabiliti per legge e desiderino fare domanda. E' quanto si legge in una nota. L’utente può accedere alla domanda didirettamente dal sito L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Assegno di inclusione, cosa fare in caso di variazioni del nucleo familiare: Assegno di inclusione, se cambia il nucleo familiare serve un nuovo Isee e (ma non sempre) bisogna rifare la domanda.money

De Cristofaro (Avs): "Governo Meloni vuol dire condoni, ecco la nuova genialata della destra": De Cristofaro (Avs): "Dai contanti alle tasse concordate, dal salvacalcio allo stralcio delle cartelle, dagli scontrini agli scudi penali e oggi la ciliegina sulla torta con il colpo di spugna sulle c ...globalist

Come fare domanda per pensione anticipata nel 2024 Tre nuovi modi al via più semplice e veloci, ecco la procedura: Quali sono le modalità di presentazione della domanda di pensione nel 2024: i chiarimenti dall’Inps in una nuova circolare ...businessonline