Infrastrutture | Pellegrini Mit | “Iniziativa Cav importante per confronto su mobilità”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Ora serve un coordinamento tra tutti gli operatori coinvolti per segnare un reale progresso a livello nazionale e per gestire la rete nel suo complesso". Così Elisabetta, Coordinatore della struttura tecnica di missione Mit per l’indirizzo strategico, lo sviluppo dellee l’alta sorveglianza intervistata a margine della prima giornata di workshop sui temi