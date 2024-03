Infrastrutture | focus Cav su smart roads a LetExpo | tempi maturi per accelerazione settore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Verona, 13 mar. (Adnkronos) - Strade eintelligenti che interagiscono con i veicoli guidandone i flussi e fornendo informazioni in tempo reale su meteo e traffico migliorando la sicurezza e l'impatto ambientale a beneficio degli utenti e dei territori in cui si sviluppano. È quanto prefigurava già nel 2018 il Decreto Ministerialee Trasporti n.70 che si proponeva di sostenere le buone pratiche tecnologiche nella trasformazione digitale della rete stradale nazionale e di sostenere la sperimentazione di soluzioni, di guida connessa e automatica. A ritenere iormaiper quest'evoluzione c'è Cav - Concessioni Autostradali Venete, unica concessionaria autostradale interamente pubblica in Italia, che si è distinta negli ultimi anni per aver accelerato sui ...