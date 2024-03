Infortunio per Lukaku | i tempi di recupero e quante partite salta De Rossi | “Non so quando torna”

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Brighton-Roma. Despera di riaverlo per la sfida di campionato con il Sassuolo, ma non è scontato ildel belga che ha accusato un problema all'anca.

Il Lecce perde l'attaccante in attesa di ulteriori esami Inizierà con un Infortunio pesante l'avventura di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. In attesa di formalizzare l'accordo per il successore ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Inizierà con un Infortunio pesante l’avventura di Luca Gotti sulla panchina del Lecce. In attesa di formalizzare l’accordo per il successore di Roberto D’Aversa, la compagine ... (seriea24)

Nuovo incidente sul lavoro oggi, 13 marzo 2024, in Toscana. Stamattina a Carrara , in via Carriona, un operaio di 42 anni, di nazionalità marocchina, è caduto dal tetto di un capannone , da un'altezza ... (firenzepost)

CGIL Brindisi, Macchia: “E’ allarme sicurezza sul lavoro, due vite perse in meno di 2 settimane a Brindisi”: Questi eventi non solo rappresentano una perdita irrecuperabile per le famiglie delle vittime, ma evidenziano anche le gravi lacune nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute dei ...brindisisera

Atletico Madrid-Inter diretta: segui la partita di Champions LIVE: Lo stesso attaccante austriaco non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un Infortunio. Diverso, invece, il discorso per Griezmann, che è tornato a disposizione di Simeone dopo un mese di ...corrieredellosport

FOTO | Calcio Coppa, passa facile il Teramo (3-1 al Terracina): adesso c’è il Paternò: Nel mezzo l’uscita dal campo per Infortunio dello stesso Ferraioli, che in un tackle-mischia in mediana, veniva colpito da Pesce, pare al collo. Il calciatore biancorosso per qualche istante appare ...ekuonews