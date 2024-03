Indagine sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird | gli inquirenti pensano che …

Una rete di pedofili annidata intorno alle scuole dell’hinterland romano . E tre inchieste tra Roma, Tivoli e Latina per individuarli. Dalle parrocchie alle comunità giovanili fino alle case ... (open.online)

Pomeriggio movimentato a Casa Milan , dove si è presentata la Guardia di Finanza. La società, con una nota , conferma l’indagine in corso ma si ritiene estranea ai fatti imputati. LA REAZIONE – “In ... (inter-news)

Alla fine verrà fuori che il Milan è ancora di Berlusconi. Non prendetela sul serio, ma la battuta ha cominciato a circolare più velocemente della palla tra i centrocampisti del (ilfoglio)

Leonid Volkov: il braccio destro di Navalny preso a martellate sotto casa: Volkov ha lasciato la Russia per questioni di sicurezza ed è fuggito in esilio in Lituania nel 2019, insieme a molti altri alleati di Navalny, dopo che le autorità russe hanno avviato un'Indagine ...today

Acquisite cinquanta delibere non pubblicate: il nuovo filone delle indagini: Un nuovo filone di accertamenti della Procura di Avellino sulle attività dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa ...irpinianews

Concorsopoli: «Ho un chilo di nomi da raccomandare». A Perugia ultime battute prima della sentenza: ricostruendo in una lunghissima requisitoria le indagini svolte dal 2018 sulla presunta «rete di sistema» che avrebbe pilotato procedure e concorsi in sanità. In cinque ore fitte nell'aula degli ...ilmessaggero