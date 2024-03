Indagine Milan | cosa rischia | chi è sotto indagine | perché la finanza e le perquisizioni nei locali della società

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Una giornata più nera che rossa quella di ieri per tutto il mondo, dallaalla tifoseria che quasi angosciata si chiedeva: che succede adesso? La risposta non è né semplice né tantomeno immediata, in quanto si è solamente all'inizio di una storia che ha davanti a se parecchia strada da