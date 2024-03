Indagine Milan | arriva il comunicato UFFICIALE di RedBird

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Indagini, la presa di posizione disull’di questi giorni che coinvolge i rossoneri. Ilno altre precisazioni sull’che si è scatenata nella giornata di ieri intorno ale che ha messo in dubbio la cessione del club dal Fondo Elliott a. Le dichiarazioni di un portavoce della società con a capo Gerry Cardinale. LE DICHIARAZIONI – «Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L’idea chenon possieda e non controlli l’ACè assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte ...

