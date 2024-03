Incubo 325 | pendolari esasperati | “Code infinite | pochi vigili | nessuna comunicazione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Prato, 13 marzo 2024 – Eccoci: ci sono finita anch’io in una di quellepazzesche di cui scrivo ogni giorno. Eppure mi sono organizzata bene coi tempi, del resto in 30 anni di vita in Val di Bisenzio, hai una sorta di patentino di sopravvivenza e le scuse per i ritardi sempre in tasca. E poi, col rodaggio del dopo alluvione – a scansar buche, frane, dirupi e divieti – pensi di essere pronto anche per il Pechino Express. E invece no: lunedì, ore 18, sono in fila, ferma alla Bertaccia, Schignano, nonostante abbia calcolato bene i tempi di riapertura dalla terza ed ultima finestra della risalita dei camioncini delle industrie. Apro il telefono, c’èssimo segnale, ma leggo su "Info 325" che c’è del materiale viscido sulle curve di Figline, "prestare attenzione" c’è scritto. Il messaggio successivo avverte che stanno pulendo la strada, quello dopo ...