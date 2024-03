Inclusività e servizi h24 | il segreto dell’agenzia di moda We Are Models

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il settore dellaè ampio tanto quanto complicato, ed è per questo che le agenzie sono come ancore a cui possono aggrapparsi sia modelle e modelli che aziende in cerca di volti interessanti. Esistono agenzie che lavorano come intermediari tra le due categorie, facendo un primo filtro sui propri modelli in base alle richieste che arrivano dalle aziende, così da trovare la giusta soluzione alle esigenze. Uno dei maggiori problemi che caratterizza questi settori, però, è lo stampo “vecchio stile” a cui sono legate alcune agenzie. Ciò perché ormai esistono realtà del settore, le quali operano sul territorio da decenni ma che, proprio per questo, sono ancorate a un modo di lavorare ormai relegato al passato. È in questo contesto che, nel cuore della Toscana, nasce l’agenzia We Are. Fondata da Alena Mayuk, ex modella, questa mira a ...