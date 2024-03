Incidenti lavoro | 3 vittime in poche ore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 15.25 Ennesimo incidente mortale sul. Un operaio di 59 anni,di origini polacche, è morto a Tiarno di Sopra, in provincia di Trento,dopo essere stato travolto da un muletto all'interno di una falegnameria. Tragedia a Brindisi dove un operaio di 36 anni è morto schiacciato da un macchinario. Nel Casertano ha perso la vita un 26enne in uno stabilimento che produce laminati in alluminio a San Marco Evangelista.Assunto un mese fa,è rimasto pure lui schiacciato da un macchinario.Sciopero Fim,Fiom,Uilm domani nel Casertano

Oltre mezzo milione di denunce di infortuni sul lavoro in un anno. Sono quelle (585.356, per la precisione) presentate nel corso del 2023 all’Inail. Considerando anche domeniche e festivi, quando ... (quotidiano)

Rovereto: incidente mortale in via Craffonara: ROVERETO. Una donna di Rovereto di 74 anni è morta questa mattina (13 marzo) dopo essere stata investita da un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto verso le 9 in via Craffonara a… Leggi ...informazione

Incidente sul lavoro, Giuseppe muore a 25 anni schiacciato da un macchinario: "Per Fiom, Fim Uilm è inaccettabile la frequenza con cui si ripetono le morti sul lavoro, la Campania è una delle principali regioni in cui si verificano Incidenti mortali.- si legge in una nota del ...sardegnalive

