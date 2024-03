Incidenti lavoro | Cgil Campania | inammissibile morire di precariato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Caserta. “Non si può continuare adi. La tragedia avvenuta nel Casertano fa emergere ancora una volta tutte le ambiguità e le contraddizioni di una legislazione che non tutela le lavoratrici e i lavoratori e ancor di più i lavoratori precari o in somministrazione e tutti quelli che il mercato deldi questo momento, purtroppo consente”. Così il segretario generaleNapoli e, Nicola Ricci, commentando l’incidente sulche ieri è costato la vita ad un operaio in somministrazione di 25 anni all’interno dell’azienda Laminazione Sottile di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. “Bisogna mettere in campo ogni iniziativa – chiede Ricci – affinché il Governo cambi rotta ed estenda la normativa che in termini di sicurezza regola il settore ...