Incidente sul lavoro nella zona industriale | 38enne muore schiacciato da una bobina Aperta un' inchiesta

E' stato schiacciato da una bobina durante alcune fasi di lavorazione nello stabilimento Jindal films. E' la seconda vittima in due settimane Un operaio di 37 anni è morto nella tarda mattinata di ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un operaio di 37 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un infortunio sul lavoro nell'area industriale di Brindisi . Secondo la prima ricostruzione, ancora in fase di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un operaio di 37 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un infortunio sul lavoro nell'area industriale di Brindisi . Secondo la prima ricostruzione, ancora in fase di ... (webmagazine24)

Brindisi, Incidente sul lavoro: muore un operaio: Un operaio di 37 anni è morto schiacciato da un macchinario. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'Incidente.notizie

Morto sul lavoro nel Casertano: il 26enne era stato assunto un mese fa: Ieri sera l'Incidente è avvenuto poco dopo le 19, quando il 26enne di Volla era da solo ed era alle prese con un macchinario.ilgiornalelocale

Operaio muore travolto da una bobina: aveva 38 anni. È il secondo caso in pochi giorni nella stessa zona industriale: Un altro Incidente sul lavoro. Un operaio di 38 anni, G. C., è morto in un'azienda di lavorazione di materie plastiche, la Jindal, nella zona industriale di Brindisi. Secondo una ...leggo