Incidente sul lavoro nel Casertano | Giuseppe Borrelli muore a 25 anni schiacciato da un macchinario

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 22enne ha perso la vita, per cause in corso di accertamento, nello stabilimento dell’azienda “Laminazione sottile”, che produce laminati in alluminio. L’ Incidente ... (anteprima24)

Tragedia a Cona. Auto contro scooter. Muore a 54 anni mentre va al lavoro: L’Incidente alle 6 in via Comacchio. La vittima è Maurizio Masi. I due veicoli si sono scontrati all’incrocio con via Portomaggiore. Al vaglio la dinamica. I residenti: "Un disastro, quel tratto è per ...ilrestodelcarlino