Incidente sul lavoro a Carrara | cade dal tetto e precipita per oltre tre metri

Un Incidente grave si è appena verificato sulla Statale 275, nel territorio di Alessano nel Salento: coinvolte un? ambulanza del 118 e due auto vetture. Lo scontro tra i veicoli, per cause... (quotidianodipuglia)

C’è dell’imbarazzo all’interno della Curia e soprattutto da parte del vescovo di Sulmona-Valva, in provincia dell’Aquila, per quanto successo domenica sera al parroco di Rivisondoli, don Daniel ... (ilfattoquotidiano)

Sacerdote si schianta in auto e risulta positivo alla cocaina: Sarebbe rimasto coinvolto in un Incidente stradale, riportando lievi ferite ... Ma non è mancata la sorpresa, in quanto sarebbe risultato positivo al test sull'assunzione di cocaina. E a quel punto, ...ilgiornale

Prete fa un Incidente e risulta positivo alla cocaina: denuncia e patente ritirata: dalle analisi del sangue è emerso che il sacerdote aveva assunto cocaina, tre volte superiori al valore "cut- off" ...ilfattoquotidiano

Cede pannello della ferrovia sopraelevata, travolto un operaio: è grave: Un operaio di Torre dé Passeri, A.E., è rimasto ferito in maniera seria in un Incidente sul lavoro accaduto intorno alle 12 a Montesilvano, in provincia di Pescara. Stava lavorando, per conto di una ...ilmessaggero