Incidente stradale nel Salento Schianto tra due auto e un’ambulanza | uomo al Fazzi con codice rosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. Nel corso della mattinata un sinistro si è verificato sulla Strada Statale 275, esattamente nel territorio di Alessano ed ha visto coinvolte dueeddel 118 che era impegnato nel trasporto all’Ospedale Cardinal Panico di Tricase, congiallo, di un paziente. Sono ancora tutte da accertare e verificare le cause che hanno portato allo scontro tra i tre mezzi e le relative dinamiche dell’ennesimonel. L’unica cosa certa, al momento, è che ad avere la peggio dopo loè stato il conducente di una delle due, una ...

Tempo di lettura: < 1 minutoUna vettura, un’autocisterna ed un autocarro adibito al trasporto di materiale edile, sono rimasti coinvolti in un Incidente stradale verificatosi poco dopo le 17 ... (anteprima24)

Un Incidente grave si è appena verificato sulla Statale 275, nel territorio di Alessano nel Salento: coinvolte un? ambulanza del 118 e due auto vetture. Lo scontro tra i veicoli, per cause... (quotidianodipuglia)

Studente investito da un bus. E a pochi metri di distanza giovane in scooter vola dopo un Incidente: CAPUA – Mattinata convulsa quella della circolazione stradale della città di Capua. Se, stamattina, avete potuto leggere di un Incidente che ha coinvolto un giovane ragazzo, uno studente colpito da un ...casertace

Sacerdote si schianta in auto e risulta positivo alla cocaina: Sarebbe rimasto coinvolto in un Incidente stradale, riportando lievi ferite. Prima di mettersi al volante, stando a quanto emerso dai controlli ai quali è stato sottoposto in ospedale, avrebbe ...ilgiornale

Prete fa un Incidente e risulta positivo alla cocaina: denuncia e patente ritirata: dalle analisi del sangue è emerso che il sacerdote aveva assunto cocaina, tre volte superiori al valore "cut- off" ...ilfattoquotidiano