Inchiesta sulla Fondazione Open | il Senato dice no al sequestro delle chat di Matteo Renzi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2023 – La Giunta per le immunità delha respinto la richiesta della procura di Firenze per ildella corrispondenza elettronica (in particolare le) di, nell'ambito dellasui presunti finanziamenti illeciti della. Tutti i gruppi, tranne M5s, hanno votato a favore della proposta del relatore, Meinhard Durnwalder, che chiedeva di respingere la richiesta dei Pm. Ora dovrà esprimersi l'aula di Palazzo Madama.

