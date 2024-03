Inchiesta Milan | sanzioni pesanti in vista | la notizia può far esultare il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Le notizie riguardanti ile il passaggio della società da Elliott a RedBird potrebbero portare ache potrebbero favorire il. La sconfitta delin Champions League per 3-1 con il Barcellona segna il termine della corsa in questa avventura europea per gli azzurri. La squadra di mister Calzona ha espresso, a tratti, un buon calcio, ma complice gli episodi sfavorevoli (anche arbitrali, ndr) e un pizzico di sfortuna, oltre che alla forza dell’avversario, Osimhen e soci hanno dovuto alzare bandiera bianca. La stagione dela questo punto diventa fallimentare su tutti i punti die l’unico obiettivo raggiungibile resta quello della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo peraltro complicato da raggiungere anche ...