In via De Motis e Trecourt | Dai tempi del cedimento siamo ancora sepolti vivi

(Di mercoledì 13 marzo 2024)da tre anni. I residenti di via Deche sono rimasti nella palazzina di fronte a quella che il 24 febbraio 2021 ebbe unnon vedono più un raggio di sole. Per proteggere lo stabile dall’eventuale crollo dell’edificio di fronte, sono state posizionate barriere. "Non servono a niente – dice Monica Musso, che vive nel palazzo con il cagnolino Nerina – ormai sono marce. Se dovesse cadere il palazzo, non ci proteggerebbero". Chi ha potuto si è trasferito. Lo ha fatto una famiglia composta da tre invalidi, perché non potevano entrare nel cortile con l’auto. Appena arrivata è deceduta un’altra inquilina, mentre chi non ha trovato un’alternativa è dovuto rimanere e accettare di non vedere la luce del sole. Diversa è la situazione di chi vive nelle villette di via, di ...

