(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Singolare episodio all'didove un uomo di 55 anni, bolzanino con precedenti penali, è statodopo essersi presentato alla visita medica con un. L'uomo, C.M. le sue iniziali e già autore di reati contro la persona e il patrimonio, ha portato all'interno dello spogliatoio uncon una lama lunga 33 centimetri. I medici che dovevano visitarlo hanno visto l'arma che deteneva e hanno contattato il posto di polizia in. Fermato e denunciato dagli agenti, che contestualmente hanno sequestrato il, l'uomo è statoanche perché nei suoi confronti pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di. Oltre a essere stato condotto in carcere, nei ...

Rapisce il figlio per portarlo in Germania ma si schianta con l'auto durante la fuga vicino Bolzano : il bimbo di due anni finisce all' ospedale (notizie.virgilio)

Alla visita medica col machete: arrestato 55enne bolzanino: Il personale sanitario si è accorto che tra gli abiti l'uomo nascondeva un'arma bianca dalla lama di 33 centimetri ...rainews

In ospedale a Bolzano con un machete, arrestato pregiudicato: AGI - Singolare episodio all' ospedale di Bolzano dove un uomo di 55 anni, bolzanino con precedenti penali, è stato arrestato dopo essersi presentato alla visita medica con un machete. L'uomo, C.M. le ...agi

Infortunio sul lavoro in un cantiere boschivo: elitrasportato in ospedale un uomo: TRENTO. Momenti di paura questa mattina (mercoledì 13 marzo) a Predazzo, nella zona di Bellamonte, dove un uomo è rimasto ferito mentre lavorava in un cantiere boschivo. I dettagli dell'accaduto non s ...ildolomiti