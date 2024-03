In Italia saranno prodotti semiconduttori dalla Silicon Box

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) – LaBox investirà in3,2 miliardi di euro per la realizzazione di un nuovo impianto dinel Nord. Dopo il via libera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, laBox prevede di realizzare un sito produttivo specializzato nella realizzazione di circuiti integrati progettati per lavorare con