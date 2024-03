In Italia i tre Under 20 del Barcellona sarebbero stati spediti in Serie B o in Serie C

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilha vinto col Napoli in Champions League schierando, nella partita più importante della stagione, un 2003 e due 2007 nell’undici titolare. Ilvince 3-1 con tre millennials titolari I numerosi infortuni dei blaugrana hanno sicuramente influito, ma Xavi avrebbe potuto tranquillamente cambiare modulo per mandare in campo i più esperti (cosa che avrebbe fatto un allenatoreno per una semplice partita diA). C’era la soluzione 4-2-3-1, Joao Felix dietro Lewandowski. Invece ha tenuto in panchina il portoghese (subentrato nel secondo tempo), Sergi Roberto (reduce da infortunio, anche lui subentrato) e ha schierato titolare Fermin Lopez, classe 2003, già 30 presenze in questa stagione con 5 gol e 1 assist. Intuizione giusta: lo spagnolo ha segnato il primo gol del match. Il ...