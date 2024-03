In bilico l' impero delle prosciutterie di Dall' Ava | a rischio 80 posti di lavoro Ma i salumi continueranno a essere prodotti

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il prosciutto continuerà adprodotto, ma le, ovvero i negozi che lo hanno venduto fino ad ora, sono a. Secondo il sito Udine Today, lesrl - azienda collegata al marchio di prosciutto crudo Dok’Ava di San Daniele del Friuli - sta dichiarando fallimento dopo la sentenza del tribunale di Udine. Il celebrato prosciutto San Daniele Dok’Ava, uno dei gioielli della salumeria italiana, continuerà quindi aprodotto nello stabilimento nel piccolo centro udinese legato al crudo Dop. Il fallimento non riguarda infatti l’azienda che lo produce, di cui il gruppo francese CA Animation detiene il 70%quote, ma quella che lo vende e lo offre in degustazione attraverso i suoi otto locali - la ...

Antonio Di Bella: “Ecco chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti”: Era a Capitol Hill quando è stato assaltato dai sostenitori di Trump. Biden "Può farcela se avvia la pace in Medio Oriente". L'ex direttore del Tg3 e di Rai3 torna in video su Tv2000 e sulla Rai lott ...msn

Si sgretola l'impero Dall'Ava, in bilico almeno 80 posti di lavoro: Potrebbero essere chiusi gli undici locali collegati con l'azienda di San Daniele. Tra cui il Caffè Diemme che, questa mattina, non era aperto al pubblico. Ieri, giovedì 7 marzo, è stata depositata is ...udinetoday