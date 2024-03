Imprese | Top Utility 2024 premia la Comunicazione di Gruppo Cap

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) -Cap è la migliornella. Il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha ottenuto oggi il premio Top, conferito all'azienda “che ha dimostrato la capacità di comunicare verso l'esterno in maniera sempre aggiornata, completa e integrata, con una presenza web user friendly e al contempo esaustiva, prestando attenzione verso tutti gli stakeholder”.Cap, oltre alla sezione, ha ricevuto la nomination per le categorie TopAssoluto. “Siamo un punto di riferimento importante per i cittadini del nostro territorio, che devono contare sulla nostra efficienza per essere sicuri di usufruire di acqua di alta qualità, quindi ...