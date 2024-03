Imprese | Decathlon attiva le persone attraverso le meraviglie dello sport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Move People Through the Wonders of” è il nuovo purpose presentato dal brandivo multispecialistaItalia. Un purpose che ha alla base un’ambiziosa strategia: portare lo, innovativo e sostenibile, a tutti e tutte.

“Nuove esperienze per rispondere ai rinnovati bisogni dei consumatori sportivi e non solo”. Lo ha detto Fabrizio Sormani , Chief business development officer Decathlon Italia a margine della ... (sbircialanotizia)

Dinamismo e sostenibilità, Decathlon lancia il nuovo logo: L'orbita sarà il nuovo simbolo dell'azienda francese. "Costruire dal nostro passato per proiettarci verso il futuro. Il movimento dell'orbita descrive il nostro impegno alla circolarità e si fonda sul ...tg24.sky

Decathlon, via al rebranding: nuovo logo e più spazio a sostenibilità e tecnologia: Decathlon ha annunciato un’importante rivisitazione della propria identità aziendale rinnovando la propria brand identity con un nuovo elemento chiave, l’icona dell’orbita, che ...quifinanza

Nuovo purpose Decathlon: “Move people through the wonders of sport”: Roma, 13 mar. (askanews) – Decathlon, brand sportivo multispecialista leader a livello mondiale, svela il suo nuovo purpose, “Move People Through the Wonders of Sport”, e la strategia alla base di ...askanews