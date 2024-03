Impresa di costruzioni ricerca manovale edile

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 1 MURATORE Simuratore con esperienza per aziendadi Montevarchi. Richiesto possesso delle patenti B, C e D e disponibilità alle trasferte in ambito regionale. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Lingua italiano. Disponibilità alle trasferte. Codice: AR-219032. Scadenza: 21 marzo. 1Siperdi, ristrutturazioni e restauri di Foiano. La figura dovrà occuparsi della preparazione dei materiali necessari al muratore per la costruzione, riparazione e manutenzione di fabbricati nonché dell’applicazione dell’intonaco e del cappotto interno ed esterno nelle abitazioni. Lavoro full time, tempo indeterminato. Lingue: greco, albanese, italiano. Patenti: D, C, B. ...

Imprese, Sud traino per la crescita. Nell’ultimo decennio 31mila in più: Perché se Nord e Centro registrano dei cali importanti, è al Sud che le imprese crescono, andando a compensare il bilancio finale. Per quanto riguarda i settori, dai numeri emerge come a trainare ...quotidianodipuglia

Ladri rubano passerelle appena installate: il furto nel cantiere della Salina di Margherita di Savoia: Durante la notte ignoti hanno asportato le passerelle in legno che erano state appena installate all’interno dell’area per la realizzazione di un percorso nella Zona Umida delle Saline per appassionat ...foggiatoday

Lavori al Museo Archeologico, entro il 2024 riapre le porte a Colle Val d'Elsa: Hanno preso il via i lavori di adeguamento e riallestimento del Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli”. Un obiettivo ambito, che vedrà impegnata ...gonews