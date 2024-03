Immigrato rapinatore cambia 41 nomi per non farsi espellere E il giudice lo libera…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) L’ingegnoso Nadir Athmane Iftene (nome ancora da verifcare…),, cittadino algerino di 47 anni (e 41…),come attività principale, aveva progettato un sistema affidabile per non essere espulso dall’Italia: dopo aver compiuto reati, al momento di essere identificato e cacciato, forniva un nome diverso. Non uno, 41. Fino al punto che la sua difficile identificazione ha convinto i giudici della Cassazione a liberarlo. Nell’edizione milanese del Corriere della Sera si racconta dell’algerino, specializzato nella tecnica della “ruota bucata”, che dopo essere stato arrestato, nel 2018 riceve un ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni, ma lui se ne frega, resta e inizia la pratica per l’espulsione coatta, nel 2022. Il 27 maggio ildi pace di Torino convalida il trattenimento nel Cpr. L’11 ...