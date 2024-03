C’è anche il nome di Alessandro Labile , ex direttore dello stabilimento di Taranto, nella lista degli indagati per il presunto inquinamento ambientale provocato dal l’ex Ilva in tempi recenti. Labile ... (ilfattoquotidiano)

“ cinque multinazionali hanno mostrato interesse per l’ Ilva ”, ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, durante un incontro con lavoratori e sindacati presso lo ... (quifinanza)

Ilva, nell'eredità Arcelor pure una nave fantasma: Conflitti di interesse, riorganizzazione delle prime linee e asset in perdita. L'ex Ilva si sta rivelando una scalata complessa e una sorta di vaso di Pandora per i tre commissari nominati dal governo ...ilgiornale

Perché Assologistica non ha approvato il distanziere container: Assologistica non ha approvato il nuovo distanziere per l’autotrasporto di container, che è stato condiviso da altre associazioni della committenza e da quelle degli autotrasportatori. Il presidente d ...trasportoeuropa

Taranto, l’indotto ex Ilva attende garanzie. Aigi: “La strada indicata da Urso non tutela le esigenze delle imprese”: I referenti delle imprese dell'indotto attendono ancora garanzie sulla questione dei crediti pregressi e dicono: “La strada indicata da Urso non tutela le esigenze delle imprese” ...trmtv