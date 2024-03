Il vintage trionfa sul red carpet | abiti d’archivio raccontano la storia della moda

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Life&People.it È opinione comune che un vino migliori invecchiando. E sembrerebbe che, oggi, ad acquisire valore con il passare del tempo non sia più soltanto l’alcolica bevanda ma anche i capi d’alta. Sempre più spesso, infatti, gli archivi di celebri maison vengono rispolverati tanto da stylist quanto dagli stessi couturier. Accade, dunque, non di rado, che cimeli di un passato più o meno lontano tornino in vita o vengano rievocati su passerelle e red. Palcoscenici di unada raccontare, questi ultimi diventano vetrina di unache strizza, così, l’occhio alla sostenibilità ambientale segnando il trionfo degli. Kim Kardashian ha inaugurato ladelsul redSono ormai superati ...