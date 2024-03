Il triumvirato della Lega è pronto a sostituire Salvini dopo le elezioni europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sotto la direzione di Matteo, laè progressivamente mutata da partito vero a partito personale: «premier» è nel simbolo. È ovvio che fintanto che la figura del leader brilla tutto va bene, ma quando questa si appanna sono guai: «Lavede ridotta la sua ambizione nazionale per la minore attrattività del leader», scrive infatti l’Istituto Cattaneo nella sua analisi dei flussi elettorali in Abruzzo. E non a caso c’è chi chiede che alleil nome venga tolto. Impossibile, per l’ex Capitano. Dunque lastarebbe scontando un “fattore S” che d’altronde ormai è sotto gli occhi di tutti, pur essendosi domenica scorsa lasalvata in qualche modo dal tracollo. Ma è tuttavia un risultato impietoso quello uscito ...