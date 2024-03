Il trapper Jordan Jeffrey Baby trovato morto nel carcere di Pavia

(Di mercoledì 13 marzo 2024)Tinti, nome d'arte, è statoneldi Torre del Gallo a. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita. Stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi per una rapina avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza) nei confronti di un operaio nigeriano insieme alromano Traffik. All'uomo avevano rivolto minacce e frasi inequivocabilmente razziste come "ti ammazziamo perché sei nero". La scena era stata ripresa da un video poi postato sui social.

Il trapper Jordan Jeffrey Baby è stato trovato morto in carcere . L’artista 27enne, che stava scontando 4 anni e 4 mesi per rapina aggravata dall’odio razziale, è stato rinvenuto senza vita con una ... (news.robadadonne)

SUICIDI IN CARCERE, AIGA: NECESSARIA RIFORMA: “È ormai nota la preoccupante ascesa del triste fenomeno dei suicidi in carcere che si pone in un contesto di criticità del sistema carcerario italiano, come sottolineato di recente dal Capo dello Sta ...9colonne

Chi era Jeffrey Baby, il trapper che si è tolto la vita in carcere: Jordan Jeffrey Baby: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul trapper che si è tolto la vita in carcere a Pavia. La notizia della morte di un ragazzo di 27 anni è sempre un grande dolore.notiziemusica