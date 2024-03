Il trapper Jordan Jeffrey Baby è stato trovato morto in carcere a Pavia Aveva 27 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilin. L’artista 27enne, che stava scontando 4e 4 mesi per rapina aggravata dall’odio razziale, èrinvenuto senza vita con una corda al collo nella sua cella, presso la casa circondariale di Torre del Gallo aTinti, questo il suo vero nome, eratrasferito nella struttura dopo aver trascorso un periodo in una comunità pavese in seguito all’ottenimento dell’affidamento terapeutico. Poi, però, il Tribunale di Sorveglianza nedisposto il ritorno in. In base a quanto riportato, tra gli altri, anche da ANSA, Tinti avrebbe riferito al suo ...