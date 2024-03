Il sindaco non ci ha ricevuto La rabbia dei militanti dell’Anpi | Le 4mila firme sono dei cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) di Patrik Pucciarelli "Chi si sottrae al confronto e al dibattito democratico non fa mai un servizio alla Costituzione e al ruolo che riveste". A puntare il dito contro ildi Massa, Francesco Persiani, è Vincenzo Calònazionale giunto in terra apuana per presentare al primo cittadino leraccolte.contro la cittadinanza onoraria a Mussolini, per intitolare il ponte detto oggi di Trieste a Sandro Pertini e contro l’intitolazione di una strada a Giorgio Almirante. Carte in mano si è recato in Comune insieme all’Anpi locale e diverse associazioni, ma quell’incontro non c’è mai stato "nonostante la cosa l’abbiamo comunicata algiorni prima - prosegue Nino Iannidi Massa, sezione patrioti apuani Linea Gotica - ...