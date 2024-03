Il Senato dice no al terzo mandato dei governatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilha bocciato l'emendamento della Lega che chiedeva di innalzare da due a tre il limite dei mandati deidelle Regioni. I sì sono stati 26, i no 112 e gli astenuti 3. La maggioranza, come accaduto già in commissione, si è divisa. Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato contro l'emendamento insieme con Pd, M5s ed Avs mentre il partito di Salvini ha votato a favore con Italia Viva. Il relatore del decreto, Alberto Balboni (Fdi), aveva espresso parere contrario, mentre il governo, con la sottosegretaria Wanda Ferro, si era rimesso all'Aula.