Il Senato boccia l' emendamento della Lega sul terzo mandato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Giornata ad alta tensione aldove era in discussione il decreto elezioni. tensione perché laha deciso di non ritirare e di portare in votazione l'che prevedeva il via libera al. Il voto deiri hato l'. Alta tensione peròta anche ad un altrosempre del partito di Salvini sull'abolizione del ballottaggio nei comuni sopra i 15 mila abitanti se uno dei candidati aveva ottenuto più del 40%. Una proposta contestata anche da Fratelli d'Italia che ne ha chiesto il ritiro e che soprattutto ha fatto gridare all'attaccodemocrazia e delle regole democratiche da parte dell'opposizione.

E' diventato una specie di tormentone: la Lega e il terzo mandato . Ma anche questa volta la proposta di Matteo Salvini non passa: il Senato ha boccia to l'emendamento presentato dal Carroccio al ... (ilfoglio)

L'Aula del senato ha respinto con 26 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, l'emendamento della Lega per l'introduzione del Terzo Mandato per i presidenti di Regione, il cosiddetto ... (liberoquotidiano)

Terzo mandato per i presidenti di Regione, il Senato boccia l’emendamento della Lega: L’Aula del Senato ha respinto con 26 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, l’emendamento della Lega per l’introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. Il relatore aveva espresso ...mattinopadova.gelocal

Governatori, il Senato boccia l'emendamento sul terzo mandato. Ballottaggio dei sindaci, è scontro: Con la relazione di Alberto Balboni (FdI) è iniziato in Aula al Senato l'esame del dl elezioni sulle consultazioni elettorali del 2024 e per la revisione delle anagrafi della popolazione residente e ...ilmattino

L’emendamento della Lega in Aula: “Niente ballottaggio per i candidati sindaci col 40%”. bocciato di nuovo il terzo mandato per i governatori: A sorpresa e all'insaputa degli alleati, la Lega ripropone un suo vecchio pallino in occasione del voto al Senato sulla conversione del decreto Elezioni. Il governo verso la richiesta di ritiro. La ...ilfattoquotidiano