Il ritorno in campo di Berrettini | “Sono felice”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo quasi 7 mesi è tornato ine ha vinto Mentre si sta giocando a Indian Wells il Master 1000, Matteoha preferito ripartire da Phoenix, ovvero da un Challenger da lui già vinto. Nella notte l’azzurro, indopo 7 mesi dal problema alla caviglia rimediato durante gli US Open, ha battuto in tre set il francese Gaston per 3-6; 6-3; 6-1. “felicissimo, sembrano passati dieci anni dall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciòdue volte” ha detto dopo la partita. “Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club” ha aggiunto Matteo. Nel 2019,conquistò in Arizona l’ultimo dei tre trofei ...

