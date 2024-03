Il ritorno di Fedez in Rai dopo la fine dei Ferragnez | intervista a Belve | ecco di cosa parlerà

(Di mercoledì 13 marzo 2024)torna in tv, precisamente in Rai, e si prepara a svelare la sua verità sulladeie sulla separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Se quest’ultima ha scelto Fabio Fazio e Che tempo che fa, il rapper ha puntato sulla tv pubblica, nonostante i dissapori passati.ospite della nuova edizione diAdrele ultime vicende personali legate alla rottura con Chiara Ferragni, sarà Francesca Fagnani nella nuova edizione di. Ad anticiparlo è stato Alberto Dandolo al settimanale Oggi. La sua presenza era attesa anche nella precedente edizione, prima però che venisse bloccata l’ospitata. Era stata la stessa Rai a bloccare la presenza del rapper in Raii fatti del Primo ...

Fedez torna a casa, nella sua casa nell'hinterland milanese. Lì è cresciuto. Fedez porta i suoi figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni , invece, è in tv per la sua prima intervista da Fabio Fazio ... (iltempo)

Il video di Chiara Ferragni che piange su Instagram per Fedez: "Periodo di m**** e doloroso privatamente": Chiara Ferragni non si nasconde e in un video su Instagram, quasi in lacrime e commossa, parla della situazione con Fedez ...notizie.virgilio

Chiara Ferragni nostalgica di Fedez: «Non è una mia scelta. Vorrei che tutto tornasse come prima». Il gossip sul flirt di lui: Una favola moderna giunta al suo epilogo. I Ferragnez diventano Ferragnex. L'ufficialità è giunta nelle scorse settimane da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Adesso il mondo ...leggo

Chiara Ferragni si sfoga: "È un periodo veramente doloroso": Chiara Ferragni si sfoga su Instagram spiegando che sta vivendo un periodo molto difficile a livello personale e privato.notizie