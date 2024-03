Il ritiro senza acquisti | il calciomercato in corsa | le dimissioni già minacciate | dove nasce la fine del rapporto tra Sarri e Lotito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il terremoto in casa Lazio si chiude nella mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo, con un comunicato freddo: “La S.S. Lazio rende noto che Maurizioha rassegnato le proprieda allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”. Della serie: poi, si vedrà. Se lo aspettava? Forse non adesso. Ma che ilsi stesse logorando era nell’aria. Da mesi. Prima di arrivare all’attualità, bisogna fare qualche passo indietro e tornare a luglio, quando la Lazio dipreparava ad Auronzo di Cadore la stagione. Giorni di lavoro, 16: dall’11 al 27 luglio. ...