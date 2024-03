Il Re 2 | Luca Zingaretti nel trailer della nuova stagione del prison drama Sky Original

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Re,nelSky: nel cast anche Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbora Bobulova IL RE del carcere S. Michele è tornato: rilasciato ilSkycon, dal 12 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. I nuovi episodi sono prodotti da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. In otto episodi (qui le prime immagini) diretti da Giuseppe Gagliardi, ...