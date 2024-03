Il razzo Kairos esplode a pochi secondi dal lancio nei cieli del Giappone | il video

In un evento che ha catturato l'attenzione globale, il Giappone ha subito un duro colpo nelle sue ambizioni spaziali quando il razzo Kairos , appartenente alla start-up Space One di Tokyo, è esploso ... (quotidiano)

Giappone, clamorosa esplosione del razzo Kairos. Le impressionanti immagini del lancio fallito: Festeggiamenti rimandati per l'azienda privata SpaceOne, che ambiva a diventare la prima azienda giapponese a lanciare un razzo in orbita. Poco dopo il decollo, si intravedono subito le difficoltà che ...la7

razzo esploso in Giappone pochi secondi dopo il lancio, il video dell'incidente e il Kairos in fiamme: Il razzo Kairos della compagnia privata Space One esplode pochi secondi dopo il lancio in Giappone: il video dell'incidente ...notizie.virgilio

razzo di una compagnia privata giapponese esplode pochi secondi dopo il lancio VIDEO: Un razzo di una compagnia privata giapponese, la Space One, è esploso pochi secondi dopo il il lancio. Il razzo Kairos a combustibile solido, della lunghezza di 18 metri, è decollato dalla rampa di ...blitzquotidiano