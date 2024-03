Il rapporto mensile dell’associazione dei viaggiatori: "Meno ritardi, ma peggiorano i guasti lungo i binari": Il rapporto mensile di MiMoAl evidenzia un lieve miglioramento nei ritardi dei treni ma un peggioramento dei guasti alle infrastrutture sulla Milano-Mortara. Trenord ha visto un aumento dell'affidabil ...ilgiorno

Pagamento a rate delle cartelle esattoriali fino a 10 anni, ecco chi ha diritto: Arriva un allungamento dei tempi per saldare i debiti con il fisco: dilazioni in 120 rate per chi attesta le difficoltà con Isee o indici contabili o ha debiti sopra i 120mila euro. Per gli altri este ...ilsole24ore

Petrolio: Opec conferma aumento 'robusto' domanda 2024, +2,2mln barili/giorno: Trainano la Cina e il trasporto aereo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mar - La domanda mondiale di petrolio dovrebbe continuare a crescere "in modo robusto" nel 2024, trainata dalla Ci ...borsa.corriere