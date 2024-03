Il rapporto del Pentagono sugli Ufo ne nega l’origine aliena Ma il documento è lacunoso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mentre si stanno avvicinando le elezioni del Presidente degli Stati Uniti giunte in un momento molto particolare per le istituzioni americane, calano le prime ombre della seraUfo, usati forse come fenomeno di distrazione di massa visto il caos elettorale creato dai duelli Biden-Trump. Nell’attesa è stato pubblicato ildelUap/Ufo. Contrariamente a quanto scritto dai media, ilnon smentisce l’esistenza del fenomeno Uap; semmail’eventuale origine. Siamo abituati a dossier o dichiarazioni mendaci di apparati governativi Usa, non a caso sono venuti alla luce grazie al coraggio dei giornalisti: il caso Watergate, il sexgate o il fake della spettacolare dichiarazione delle armi di distruzioni di massa irakene con tanto di ...