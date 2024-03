Il racconto della 12enne sequestrata e molestata fuori da scuola | “Gli ho morso il polso e sono scappata”

Il generale Vannacci: «Ho corteggiato, senza saperlo, una trans di nome Valentina. E sono stato fidanzato con una ragazza di colore»: «Ho avuto una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa, eravamo in Europa ma non entriamo nei particolari. Non era italiana ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo ...leggo

Lollobrigida: «I dossier Problema per la democrazia. Più forti di due anni fa, la scossa dalla Sardegna»: Ministro Lollobrigida, che cosa ha detto il voto in Abruzzo «Che il governatore Marsilio ha governato bene e che sul voto della Sardegna erano state fatte delle analisi un ...ilgazzettino

Bob, villaggio, aeroporto: ecco quali sono le 20 opere più costose delle Olimpiadi a Cortina: Il rapporto mette in discussione anche le realizzazioni per i Giochi e il collegamento sciistico da 33,5 milioni Civetta-Cinque Torri ...mattinopadova.gelocal