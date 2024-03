Il presidente rumeno Iohannis si candida alla carica di Segretario generale della NATO

Bologna, il teatro Testoni torna a casa: ricco programma per il rientro dopo due anni nella storica sede: Il teatro di via Matteotti propone un cartellone articolato in spettacoli di compagnie nazionali e internazionali per un totale di 45 repliche. E poi laboratori, conferenze, incontri e presentazioni ...corrieredibologna.corriere

Ppe 'incorona' von der Leyen per secondo mandato a Commissione europea: Ma non è stata un’investitura unanime. Nel 2019 venne estratta dal cilindro da Angela Merkel ed Emmanuel Macron ...adnkronos

Von der Leyen e il bis alla guida della Commissione europea, Ppe le spiana la strada: Ursula von der Leyen ha ottenuto a Bucarest l’appoggio del suo partito, il Ppe, come ‘Spitzenkandidatin’, candidata di punta, per presiedere la Commissione europea anche nella prossima legislatura. Ne ...informazione