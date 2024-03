Il più stretto collaboratore di Navalny è stato aggredito a martellate in Lituania

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Leonid Volkov, noto per essereil braccio destro del defunto leader dell’opposizione russa Alexei, èbrutalmentedavanti la sua abitazione a Vilnius, capitale della. L’incidente èreso noto da Kira Yarmysh, ex portavoce di, che su X ha mostrato le foto del ferimento. L’aggressore ha infranto il finestrino dell’auto di Volkov e gli ha spruzzato del gas lacrimogeno negli occhi, per poi colpirlo ripetutamente con un martello. Le immagini pubblicate mostrano chiaramente le conseguenze dell’aggressione: Volkov con un livido evidente sulla fronte, la gamba sinistra sanguinante e il veicolo con danni evidenti alla porta e al finestrino del conducente. Le autorità lituane stanno indagando su quanto accaduto e al momento ...