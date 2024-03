Il Parlamento Ue denuncia la Commissione alla Corte di Giustizia | “Ha usato fondi pubblici per aggirare il veto di Orbán sugli aiuti a Kiev”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La linea del sostegno incondizionato all’Ucraina rischia di costare cara all’Europa. A spaccarla in due è di nuovo il premier ungherese, Viktor, o meglio la decisione delladi sbloccare 10,2 miliardi diUe congelati e destinati a Budapest per convincere il primo ministro magiaro a togliere ilstanziamenti per. Lagiuridica deleuropeo (JURI), secondo un’indiscrezione pubblicata da Politico, ha giudicato questa mossa dell’istituzione guidata da Ursula von der Leyen una violazione dei propri obblighi a non abusare dei soldie ha così deciso quasi all’unanimità dire l’operato di palazzo Berlaymont...