Il nuovo teatro in Italia vive di rendita | è ora di tornare a sperimentare e ricercare

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Da tempo tutte le etichette con cui si è cercato di nominare i campi dell’innovazione asembrano cadute in disuso:di ricerca e sperimentazione,d’avanguardia, postavanguardia. Nelmillennio la critica ha preferito in genere limitarsi a distinguere le diverse generazioni, in sostanza abdicando allo sforzo di individuare altre discriminanti al di là di quelle meramente anagrafiche. Un po’ paradossalmente, l’unica denominazione che oggi ha ancora corso è quella più snobbata dagli addetti ai lavori, cioè “terzo” (che si deve a Eugenio Barba). Forse perché, nel dare un nome al vasto ed eterogeneo arcipelago dei gruppi, si basava su distinzioni di tipo non estetico ma socioantropologico, riguardanti non tanto il come fare ...