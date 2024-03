Il nuovo missile nucleare di Nuova Delhi mira direttamente su Pechino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lunedì 11 marzo il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che le forze armate del suo Paese hanno condotto con successo il primo test di volo di unbalistico sviluppato in modo completamente autarchico. Ilbalistico intercontinentale, chiamato Agni-5 (che in sanscrito significa “fuoco”) disporrebbe, secondo quanto riferito da due alti funzionari governativi, di veicoli di rientro multipli e indipendenti (capacità comunemente indicata con la sigla Mirv, Multiple Independently targetable Reentry Vehicles), che gli consentirebbe di lanciare attacchi multipli in una sola volta in diverse località. Il vettore è stato sviluppato negli ultimi anni dalla Defense Research and Development Organization, agenzia pubblica indiana responsabile dello sviluppo della tecnologia militare e degli armamenti con sede a...