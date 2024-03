Il nuovo inizio di Matteo Berrettini | “7 mesi dopo l’ultimo match | sono felice e mi sento bene”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Erano trascorsi 194 giorni dall’ultima volta.ha fatto finalmente il suo ritorno in campo. La scelta del romano e del suo staff è ricaduta sul Challenger di Phoenix (USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ripreso nel suo incedere con una vittoria in rimonta contro il francese Hugo Gaston (n.85 del ranking) con lo score di 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 42 minuti di partita. Una partenza lenta quella di, che dal secondo parziale ha cambiato marcia e per Gaston non c’è stato nulla da fare. Qualificazione agli ottavi di finale centrata, dove affronterà il vincente deltra il transalpino Arthur Cazaux e il qualificato australiano Adam Walton. “semplicemente, è passato tanto tempo ...