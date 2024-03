Il nuovo dispositivo per accedere al digitale? Gli occhiali Le potenzialità degli smart glasses e l’esempio di Ray-Ban Meta – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Innovazione. È attorno a questo concetto che si sviluppa la nuova serie di contenuti realizzati da Open in collaborazione con EssilorLuxottica. Il colosso italo-francese, leader mondiale nella produzione di lenti eda vista e da sole, è ormai una delle aziende più all’avanguardia nel settore della ricerca suglidel futuro. Prodotti in grado di integrare le tecnologie digitali più avanzate (compresa l’intelligenza artificiale) con la fisica della materia, la bioingegneria e un design curato nei minimi dettagli. Un viaggio iniziato oltre 10 anni fa, quando il Gruppo ha iniziato a sviluppare competenze in materia di ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione in ambitoeyewear, anche grazie a collaborazioni importanti con aziende del settore tecnologico e a prodotti innovativi. La svolta arriva nel 2021 e passa ...